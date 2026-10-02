الاتنين جامدين.. محمد بركات: لا يفرق معي مشاركة الشناوي أو شوبير أمام الزمالك

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير قادران على حراسة مرمى الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يرى فارقًا كبيرًا بين مشاركة أي منهما في المباريات.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية: «معنديش مشكلة مصطفى شوبير يلعب أو محمد الشناوي يلعب، في وجودهم متفرقش مين يلعب، لأن الاتنين جامدين أوي».

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، في القمة رقم 133 بتاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة بالنسبة لمسار المنافسة على جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.