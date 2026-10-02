الكرملين: كييف لا تبدي أي ميل نحو اتفاقيات شاملة

أكدت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين أن موسكو ترد في البحر الأسود على الضربات التي شنتها كييف ، مشددا على ضرورة دفع أوكرانيا ثمن ذلك.



وقال الكرملين في بيان: روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة ومن المهم بالنسبة لموسكو قطع إمدادات الذخيرة والوقود عن أوكرانيا في البحر الأسود.



وأضاف: كييف لا تُبدي أي ميل نحو اتفاقيات شاملة في حين أن الاتفاقيات المجتزأة لا تقرّب فرص التوصل إلى تسوية سلمية.



وأردف الكرملين : روسيا بحاجة إلى سلام لا إلى هدنة وبوتين تحدث عن ذلك في "فالداي".



وختم الكرملين بيانه : روسيا لا تملك حالياً تفاصيل محددة بشأن المبادرة التي تقودها تركيا والأمم المتحدة حول سلامة الملاحة في البحر الأسود.