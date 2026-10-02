سوريا.. سماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري بريف إدلب ناجم عن مخلفات حرب.

وأفادت وسائل إعلام سورية، أمس الخميس، بمحاولة مجهولين اغتيال ضابط يعمل في وزارة الدفاع السورية، وذلك في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، في حادثة تعكس استمرار التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وسط تكرار حوادث إطلاق النار والاستهداف التي تطال عناصر أمنية وعسكرية.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، تعرض الضابط لمحاولة استهداف من جانب مسلحين مجهولين، دون أن تتوافر حتى الآن معلومات رسمية منشورة بشكل كافٍ حول هوية منفذي الهجوم، أو طبيعة الأسلحة المستخدمة، أو ما إذا كانت المحاولة أسفرت عن إصابة الضابط أو أوقعت خسائر أخرى.