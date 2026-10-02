4 لاعبين في الأهلي استفادوا من توقف الدوري.. فرص جديدة أمام هؤلاء

يمثل توقف منافسات الدوري المصري فرصة مهمة لعدد من لاعبي الأهلي من أجل إعادة ترتيب أوراقهم داخل الفريق، خاصة العناصر التي تبحث عن دور أكبر مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

واستغل الجهاز الفني فترة التوقف في رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب منح الفرصة للعناصر التي لم تحصل على مشاركة منتظمة، من أجل الوقوف على مستوياتها قبل استئناف المنافسات الرسمية.

ومن بين أبرز المستفيدين من هذه الفترة أحمد رضا، وتوفيق محمد، وأشرف داري، وحسين الشحات، حيث يسعى كل لاعب لاستغلال الفترة الحالية من أجل الدخول بشكل أقوى في حسابات عموتة.

أحمد رضا.. البحث عن فرصة أكبر

يعمل أحمد رضا على استغلال فترة التوقف من أجل تقديم نفسه بصورة أفضل للجهاز الفني، خاصة بعدما شارك في عدد من مباريات الأهلي خلال بداية الموسم ولكن بعدد دقائق محدود.

وخاض رضا 4 مباريات في الدوري خلال الجولات الخمس الأولى، بإجمالي 77 دقيقة، وفقًا لكشف حساب نشرته تقارير صحفية خلال فترة التوقف.

ويأمل اللاعب في زيادة مشاركاته خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة القوية داخل خط وسط الأهلي.

توفيق محمد.. ظهور جيد في الودية

حصل توفيق محمد على فرصة للمشاركة خلال المباراة الودية أمام الاتحاد المصراتي الليبي، والتي انتهت بفوز الأهلي 4-2، وقدم خلالها مستوى جيدًا بحسب تصريحات نقلتها صفحة الأهلي.

ويأتي ذلك بعدما غاب اللاعب عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية خلال بداية الموسم، الأمر الذي يجعل فترة التوقف فرصة مهمة بالنسبة له لإثبات قدرته على المنافسة على مركز الظهير الأيسر.

وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجًا تدريبيًا خاصًا لتوفيق محمد خلال فترة الإعداد، إلى جانب أشرف داري ورضا سليم، في إطار تجهيز الثلاثي للموسم الجديد.

أشرف داري.. عموتة يجهزه للمباريات الرسمية

يحظى أشرف داري باهتمام خاص من الجهاز الفني خلال فترة التوقف، في ظل رغبة عموتة في الوصول بالمدافع المغربي إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل الاستعانة به في المباريات الرسمية.

وكان داري من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة للمشاركة منذ بداية الموسم، قبل أن يظهر في المباراة الودية أمام الاتحاد المصراتي ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر.

وتمنح فترة التوقف عموتة وقتًا إضافيًا للعمل على تجهيز داري، خاصة مع حاجة الأهلي إلى زيادة الخيارات المتاحة في الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

حسين الشحات.. استعادة مكانه في حسابات عموتة

يسعى حسين الشحات أيضًا إلى استغلال فترة التوقف من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للأهلي، بعدما تراجع ظهوره في التشكيل خلال الفترة الماضية.

ويعمل الشحات على تقديم نفسه بصورة قوية في التدريبات والمباريات الودية، بهدف استعادة ثقة الجهاز الفني والمنافسة من جديد على أحد المراكز الهجومية.

وشارك اللاعب ضمن التشكيل الذي بدأ مباراة الاتحاد المصراتي الودية، إلى جانب رضا سليم، في اللقاء الذي استغله الجهاز الفني لمنح عدد من اللاعبين فرصة لإثبات أنفسهم.

توقف الدوري يعيد ترتيب أوراق الأهلي

وتمنح فترة التوقف الحالية الحسين عموتة فرصة لإعادة تقييم عدد من لاعبي الأهلي، خاصة الذين لم يحصلوا على فرصة كافية منذ بداية الموسم.

ومع عودة المنافسات الرسمية، ستكون أمام رضا سليم وتوفيق محمد وأشرف داري وحسين الشحات فرصة جديدة لإثبات أحقيتهم في الحصول على دقائق أكبر، بعدما استفادوا من فترة التوقف في رفع الجاهزية والمشاركة في التدريبات والمباريات الودية.

ويبقى قرار الاعتماد عليهم في المباريات الرسمية مرتبطًا برؤية الجهاز الفني ومستوياتهم خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة القوية بين جميع عناصر قائمة الأهلي.