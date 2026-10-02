تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحطم طائرة خفيفة على شارع 65 بالقرب من كفر قرع.

وبحسب البيان الصادر عن شرطة الاحتلال؛ تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور وتوجه السائقين لطرق بديلة.

كما أوصت شرطة الاحتلال بضرورة تجنّب المنطقة والالتزام بالتعليمات.

فيما أشارت وسائل اعلام عبرية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين .

وفي سياق آخر؛ ألغت إحدى شركات الطيران الإسرائيلية رحلاتها لإنقاذ الإسرائيليين العالقين في الإمارات بعد إلغاء دبي لتصاريح الهبوط.

ووفق تقارير عبرية ؛ فإن إلغاء الرحلات يأتي في تناقض صارخ مع أنباء وردت في وقت مبكر من صباح الجمعة، حيث أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أن رحلات الإنقاذ ستستمر، وإن كانت ستتأخر.

كما ذكرت التقارير العبرية أن مساعد الطيار الذي نفذ الهجوم على رحلة "فلاي دبي" غادر المملكة العربية السعودية متوجهاً إلى أبوظبي صباح الخميس، برفقة فريق أمني.

ووفق التقرير العبري ؛ ذكر مصدر إسرائيلي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خاطف الطائرة تصرف كـ "ذئب منفرد"، أي بمفرده ودون العمل نيابة عن أي جهة أخرى؛ ومع ذلك، لا تزال التحقيقات جارية.