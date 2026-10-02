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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفنانة التشكيلية ميركا نوفاك: القاهرة مدينة رائعة ومزيج الثقافات في مهرجان «شي آرتس» لمسني داخليًا

الفنانة التشكيلية ميركا نوفاك
الفنانة التشكيلية ميركا نوفاك
البهى عمرو

كشفت ميركا نوفاك الفنانة التشيكية، أن زيارتها الحالية إلى مصر هي الأولى، وأنها من الزيارات الرائعة التي تركت لديها إنطباعا مميزا منذ وصولها، مشيرة إلى أن ما رأته داخل القاهرة كان مذهلا للغاية، وأنها مدينة مليئة بالألوان والحيوية.

وأوضحت «نوفاك»، خلال لقائها عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنها شعرت بكثرة الألوان والصخب في القاهرة، كما أنها «مدينة لا تنام»، لافتة إلى أن أكثر ما لفت انتباهها هو تعامل المصريين معها، إذ وجدت أن الناس كانوا منفتحين وودودين للغاية، وكانوا حريصين على مساعدتها عندما تواجه أي مشكلة، مؤكدة أنها لا تزال تشعر بالفضول تجاه القاهرة.

وأشارت الفنانة التشيكية إلى أن مشاركتها في مهرجان «شي آرتس» أتاحت لها لقاء سيدات من ثقافات وخلفيات مختلفة ويتحدثن لغات متعددة، معتبرة أن هذا التنوع كان له طابع خاص، موضحة أن أكثر ما أعجبها في المهرجان هو كونه مزيجًا من الثقافات المختلفة.

وأضافت ميركا نوفاك أنها زارت أيضًا مصر القديمة، وشاركت في حفل أقيم هناك، وأن الأجواء كانت «روحانية مبهرة»، مؤكدة أن تلك التجربة أسرتها ولمستها من الداخل، وتركت لديها إحساسًا خاصًا تجاه المكان والتجربة الثقافية التي عاشتها.

الفنانة التشكيلية ميركا نوفاك مهرجان «شي آرتس» القاهرة الإخبارية الفن المهرجانات

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