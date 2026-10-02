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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السيولة المالية.. كلمة السر في حسم مصير فتوح و6 لاعبين في الزمالك

احمد فتوح
احمد فتوح
حمزة شعيب

تترقب إدارة نادي الزمالك حسم مصير عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل انتهاء عقود 7 لاعبين بنهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم أحمد فتوح، وسط ارتباط ملف التجديدات بالقدرة المالية للنادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشر في تقارير صحفية، تضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم كلًا من أحمد فتوح، ناصر منسي، يوسف «الفرنسي»، عمر جابر، محمد عواد، مهدي سليمان ومصطفى الزناري.

الزمالك يؤجل حسم التجديدات بسبب الأزمة المالية

وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على ترتيب أولوياتها المالية، في ظل وجود التزامات أخرى تتعلق بمستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين، إلى جانب ملفات إيقاف القيد، وهو ما أدى إلى تأجيل الدخول في مفاوضات نهائية مع عدد من اللاعبين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحق فيه للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة القانونية، على أن ينتقلوا إلى أنديتهم الجديدة عقب انتهاء عقودهم مع الزمالك.

أحمد فتوح على رأس الملفات

يُعد أحمد فتوح أبرز الملفات التي تسعى إدارة الزمالك لحسمها، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بينما لم تبدأ المفاوضات النهائية لتجديد عقده بسبب عدم توافر السيولة المالية المطلوبة.

وكشف أحمد شوبير أن فتوح منفتح على مختلف الخيارات بشأن مستقبله، سواء الاستمرار مع الزمالك أو الرحيل، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه بعض المطالب التعاقدية التي سيتم التفاوض بشأنها، بينما ينتظر الزمالك توفير السيولة المالية للتحرك في ملف التجديد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن فتوح طلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقترب من 25% من قيمة عقده، إلى جانب مقدم عقد الموسم الحالي، ضمن مطالبه للاستمرار وتجديد تعاقده مع النادي.

عرض ليبي يضع الزمالك أمام خيارات متعددة

ويتزامن ملف تجديد فتوح مع وجود اهتمام من نادي أهلي بنغازي الليبي بالحصول على خدمات اللاعب، وسط تقارير عن عرض مالي لضمه.

وفي المقابل، أكد الزمالك رسميًا أن فتوح ليس للبيع، بحسب تصريحات ماهر غريب، رئيس المركز الإعلامي للنادي، الذي شدد على تمسك الإدارة باللاعب وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة حول مستقبله.

7 لاعبين ينتظرون القرار النهائي

ولا يتوقف الأمر عند أحمد فتوح، حيث تنتظر إدارة الزمالك حسم موقف ناصر منسي، يوسف «الفرنسي»، عمر جابر، محمد عواد، مهدي سليمان ومصطفى الزناري أيضًا.

وتحتاج الإدارة إلى تحديد الأولويات الفنية قبل الدخول في مفاوضات التجديد، خاصة مع ضرورة الموازنة بين الاحتياجات الفنية للفريق والالتزامات المالية للنادي.

وبالتالي، تظل السيولة المالية العامل الأبرز في تحريك ملف التجديدات، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الزمالك إلى ترتيب أولوياتها قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن اللاعبين السبعة، وعلى رأسهم أحمد فتوح.

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