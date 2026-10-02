إبراهيم عبد الجواد: الأهلي قلب موازين كرة اليد وأصبح صاحب برونزية القرن

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد بالإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي وصفها بـ«برونزية القرن».

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي قدم مباراة قوية أمام الزمالك، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، مؤكدًا أن المباراة جاءت «باللون الأحمر» منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وأضاف: «برونزية القرن في كرة اليد أهلاوية، الأهلي اكتسح الزمالك 30-25، ماتش باللون الأحمر من الشوط الأول للشوط التاني».

وتابع: «الريمونتادا الأهلاوية في ملف ألعاب الصالات تستحق التقدير والتحية على اللي اتعمل في الفترات اللي فاتت، وإنك تكسب الزمالك في لقاء برونزية القرن، وإنك تعمل ريمونتادا وتفوق كاسح في ملف كرة اليد تحديدًا، اللي على مدار سنين طويلة كان الزمالك صاحب الأفضلية فيه».

وأشار عبد الجواد إلى أن الأهلي نجح خلال السنوات الماضية في قلب موازين الأفضلية في كرة اليد، قائلًا: «الأهلي أصبح صاحب الأفضلية والسبق واليد العليا، ودي حاجة مش سهلة».

وأوضح أن الفوز على الزمالك بفارق خمسة أهداف في مباراة على ميدالية يعكس حجم التفوق الذي حققه الأهلي، خاصة أن مواجهات الفريقين في كرة اليد عادة ما تكون متقاربة للغاية.

واختتم: «إنك تكسب الزمالك بفارق 5 في ماتش على ميدالية، ده يبين التفوق الكبير على مر السنوات الماضية، لأن أي ماتش بين فرقتين جامدين في كرة اليد بيخلص بفارق نقطتين تلاتة بالكتير أوي».