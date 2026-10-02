قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
حالة حادة من الاكتئاب.. شاب ينهي حياته في بولاق الدكرور
تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال
نواف سلام: الحرب فُرضت علينا وأعادت لبنان إلى الوراء
بسبب «فيديو الاستغاثة».. وزيرة التضامن تحيل العاملين بوحدة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للتحقيق
4 لاعبين في الأهلي استفادوا من توقف الدوري.. فرص جديدة أمام هؤلاء
«الري» تُقيّم 5 مواقع بـ «دلتا النيل» لتطبيق حلول الحماية المستدامة للشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد: الأهلي قلب موازين كرة اليد وأصبح صاحب برونزية القرن

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد بالإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي وصفها بـ«برونزية القرن».

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي قدم مباراة قوية أمام الزمالك، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، مؤكدًا أن المباراة جاءت «باللون الأحمر» منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وأضاف: «برونزية القرن في كرة اليد أهلاوية، الأهلي اكتسح الزمالك 30-25، ماتش باللون الأحمر من الشوط الأول للشوط التاني».

وتابع: «الريمونتادا الأهلاوية في ملف ألعاب الصالات تستحق التقدير والتحية على اللي اتعمل في الفترات اللي فاتت، وإنك تكسب الزمالك في لقاء برونزية القرن، وإنك تعمل ريمونتادا وتفوق كاسح في ملف كرة اليد تحديدًا، اللي على مدار سنين طويلة كان الزمالك صاحب الأفضلية فيه».

وأشار عبد الجواد إلى أن الأهلي نجح خلال السنوات الماضية في قلب موازين الأفضلية في كرة اليد، قائلًا: «الأهلي أصبح صاحب الأفضلية والسبق واليد العليا، ودي حاجة مش سهلة».

وأوضح أن الفوز على الزمالك بفارق خمسة أهداف في مباراة على ميدالية يعكس حجم التفوق الذي حققه الأهلي، خاصة أن مواجهات الفريقين في كرة اليد عادة ما تكون متقاربة للغاية.

واختتم: «إنك تكسب الزمالك بفارق 5 في ماتش على ميدالية، ده يبين التفوق الكبير على مر السنوات الماضية، لأن أي ماتش بين فرقتين جامدين في كرة اليد بيخلص بفارق نقطتين تلاتة بالكتير أوي».

إبراهيم عبد الجواد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

المتهم

بعد تنازلها عن القائمة.. زوج ينقض الاتفاق ويسرق سيارة زوجته بالبساتين

أرشيفية

فخ الذكاء الاصطناعي.. كواليس سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بصور فتيات

الحالة المرورية

تزامنا مع عطلة الأسبوع.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

بالصور

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد