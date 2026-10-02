زيلينسكي: استهداف منشآت نفطية في مناطق سامارا وولغوغراد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ترد بطريقة مناسبة على تصعيد روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات له : في الواقع، هناك نتائج مهمة كل يوم. خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تم استهداف منشآت نفطية في مناطق سامارا وولجوجراد.

وأضاف: كما تم العمل بفعالية في البحر الأسود، وكذلك في مناطق فورونيج ونيجني نوفغورود وولغوغراد وسامارا وكراسنودار، مستهدفين المطارات والمؤسسات ومصافي التكرير ومركز الصواريخ والفضاء ومستودعات الذخيرة التابعة لروسيا .

وختم: أشكر جنود الـSBU وHUR وقوات الـSBU الخاصة وSSO وخدمة الاستخبارات الخارجية على دقتهم ومهنيتهم."