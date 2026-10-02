قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشارك في تدشين مجلس الأعمال المصري– الجنوب أفريقي
برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب
محمد زيدان: صلاح وصل لمكان أبعد من أي لاعب ونتمنى له المزيد
53 عاما على نصر أكتوبر.. كيف نجح الدفاع الجوي في كسر الذراع الطولى لإسرائيل؟
قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر
زيلينسكي: استهداف منشآت نفطية في مناطق سامارا وولغوغراد
بعد إصابته بزجاجة.. وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط
السيولة المالية.. كلمة السر في حسم مصير فتوح و6 لاعبين في الزمالك
لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي
حملة تصدرت تريند إنستجرام.. كيف تصنع الهوية البصرية مستقبل السياحة في مصر؟
نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: استهداف منشآت نفطية في مناطق سامارا وولغوغراد

زيلينسكي
زيلينسكي
محمود نوفل

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ترد بطريقة مناسبة على تصعيد روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات له : في الواقع، هناك نتائج مهمة كل يوم. خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تم استهداف منشآت نفطية في مناطق سامارا وولجوجراد.

وأضاف: كما تم العمل بفعالية في البحر الأسود، وكذلك في مناطق فورونيج ونيجني نوفغورود وولغوغراد وسامارا وكراسنودار، مستهدفين المطارات والمؤسسات ومصافي التكرير ومركز الصواريخ والفضاء ومستودعات الذخيرة التابعة لروسيا .

وختم: أشكر جنود الـSBU وHUR وقوات الـSBU الخاصة وSSO وخدمة الاستخبارات الخارجية على دقتهم ومهنيتهم."

أوكرانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي مصاف نفط روسية البحر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة إيجازي بوروجي

مصر تمهل مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب ينقلب على زيلينسكي .. تحويل أموال مخصصة لأوكرانيا إلى 4 دول

أرشيفي

الشرطة الإسرائيلية تحتجز أحد مواطنيها بتهمة التخابر مع إيران

أرشيفي

ممداني: لو كان الأمر بيدي لانضمت أمريكا للجنائية الدولية ونفذت اعتقال نتنياهو

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد