هنا معتز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026

واصلت هنا معتز ، لاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة جولة CB للاسكواش 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها فريدة وليد، بنتيجة 1-3، بواقع نقاط 11-9، 4-11، 3-11، 15-13، في مباراة استغرقت 45دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هنا معتز إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المفترض أن تواجه أمينة الريحاني ، في لقاء حاسم يوم 3 اكتوبر ، والذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة جولة CB للاسكواش 2026 تُقام في ساو باولو، البرازيل، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 61,000دولار أمريكي، بواقع 18,000دولار لفئة الرجال 43,000 دولار للسيدات. وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.