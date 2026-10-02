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محمد صلاح يغادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا للانضمام لتدريبات طرابزون سبور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يغادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا للانضمام لتدريبات طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن تقارير صحفية تركية، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور، غادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا، تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات فريقه استعدادًا للفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن صلاح لن يشارك مع منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا الودية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن معسكر الفراعنة الحالي. وكان الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قد اتفق في وقت سابق مع اللاعب على عدم مشاركته في المباراة، لمنحه قسطًا من الراحة وتجنب الإجهاد.

وكان صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، بعد مشاركته في مباراة أنجولا التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يغيب عن مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، بسبب مخاوف من خوض اللقاء على أرضية ملعب من النجيل الصناعي.

ومن المنتظر أن ينتظم قائد منتخب مصر في تدريبات طرابزون سبور، تحت قيادة المدير الفني توماس ريس، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم التركي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعلى الجانب الآخر، يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، حيث عادت بعثة الفراعنة إلى القاهرة عقب الفوز الكبير على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، مقابل 3 نقاط لمالاوي، ونقطة واحدة لأنجولا، بينما يتذيل جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط.

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا ضمن برنامج الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين والاستفادة من المباراة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، في ظل غياب محمد صلاح عن اللقاء الودي.

إبراهيم عبد الجواد محمد صلاح نجم منتخب مصر طرابزون سبور تركيا

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