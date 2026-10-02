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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بالأزهر: الإسلام حرم السخرية والتنمر.. والأمن والاستقرار من أعظم نعم الله

الأزهر
الأزهر
رحمة سمير

حذر الدكتور محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من السخرية والتنمر على الآخرين، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى كرّم الإنسان ونهى عن الانتقاص من قدره أو السخرية من شكله أو عائلته أو أي من صفاته.

وأوضح “عويس” خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الإسلام حرم السخرية والاستهزاء والتنمر، مستشهدًا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم».

وأشار إلى أن من مظاهر تكريم الله للإنسان منحه العقل، موضحًا أن الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في الأرض وأمره بعمارتها، موضحًا أن عمارة الأرض تشمل الزراعة والصناعة وغيرها من أشكال العمل التي تساهم في تطوير الوطن.

وأكد أن الأمن والاستقرار من أعظم نعم الله على الإنسان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوطن واستقراره، موضحًا أن الإنسان في ظل الأمن يستطيع أن يعيش ويعمل وينعم بحياته.

وأشار إلى أن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أوقات القتال شددت على عدم قتل الأطفال والنساء، وعدم قطع الأشجار أو الاعتداء على البيوت ودور العبادة.

عضو مركز الأزهر الأزهر السخرية والأمن أعظم نعم الله

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