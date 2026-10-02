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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلاغ جديد.. حسن شحاتة يتهم زوجته بسرقة منقولات شقة والنيابة تخلي سبيلها

الكابتن حسن شحاتة
الكابتن حسن شحاتة
ندى سويفى

شهدت أزمة الكابتن حسن شحاتة وزوجته الثانية تطورًا مثيراً، بعد تقدم المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ببلاغ جديد، اتهم فيه زوجته بالاستيلاء على وسرقة متعلقات ومنقولات من شقة إيجار قديم كائنة بشارع الفلوجة بمنطقة العجوزة.

وخضعت زوجة حسن شحاتة للتحقيق أمام النيابة، على خلفية البلاغ المقدم ضدها بشأن اختفاء المنقولات الموجودة داخل الشقة، والتي كانت موجودة بها منذ سنوات.

وخلال التحقيقات، نفت زوجة حسن شحاتة الاتهام الموجه إليها، مؤكدة أنها لا تمتلك مفتاح الشقة من الأساس، وبالتالي لا يمكنها الدخول إليها أو الاستيلاء على محتوياتها.

كما نفت السيدة قيامها ببيع أي منقولات من داخل الشقة، موضحة في أقوالها أمام جهات التحقيق أن البواب هو من قام ببيع المنقولات، بناءً على تعليمات من صاحب الشأن، نافية صلتها بعملية البيع أو الاستيلاء على محتويات الشقة.

وبعد الاستماع إلى أقوال زوجة حسن شحاتة ومواجهتها بما ورد في البلاغ، قررت النيابة إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات البلاغ، والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، للوقوف على حقيقة اختفاء المنقولات والمسؤول عن التصرف فيها.

حسن شحاتة وزوجته الكابتن حسن شحاتة وزوجته العجوزة زوجة حسن شحاتة

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