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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أين كانت البرتغال قبله؟.. ريو فرديناند يرد بقوة على منتقدي رونالدو

كريستيانو
كريستيانو
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

دافع ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات تستحق المزيد من الاحترام، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تقدمه في العمر.

وقال فرديناند، في تصريحات متداولة، إن الكثيرين يحكمون على رونالدو بناءً على السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة فقط، متجاهلين ما قدمه على مدار مسيرته الاحترافية، مشيرًا إلى أنه لا يزال يحقق أرقامًا استثنائية رغم تقدمه في العمر.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق أن رونالدو قدم مستويات مميزة مع العديد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، معتبرًا أن كل محطة من هذه المحطات تمثل مسيرة استثنائية في حد ذاتها.

وأوضح فرديناند أن ما حققه رونالدو مع هذه الأندية يجعل مسيرته أشبه بثلاث مسيرات كروية من الطراز العالمي في مسيرة لاعب واحد، مشددًا على ضرورة تقدير ما قدمه النجم البرتغالي لكرة القدم.

كما تساءل فرديناند عن وضع منتخب البرتغال قبل ظهور رونالدو، وما حققه على مدار تاريخه، في إشارة إلى الدور الذي لعبه النجم البرتغالي في مسيرة منتخب بلاده.

واختتم فرديناند حديثه بالتأكيد على ضرورة منح كريستيانو رونالدو الاحترام الذي يستحقه، بالنظر إلى إنجازاته وأرقامه وما قدمه طوال سنوات وجوده في الملاعب.

ريو فرديناند مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو أرقام كريستيانو رونالدو

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