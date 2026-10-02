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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل على تطوير المصري حمزة عبد الكريم، في ظل قناعة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك والإدارة الرياضية بقدرات اللاعب وإمكانية الاعتماد عليه بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك رغم تقدم جيسوس عليه في ترتيب الخيارات داخل الفريق، إلا أن ازدحام الموسم بالمباريات، مع خوض مواجهات عديدة أسبوعيًا، يمنح حمزة عبد الكريم فرصة للحصول على دقائق مشاركة إضافية.

فليك يثق في قدرات حمزة عبد الكريم

يحظى حمزة عبد الكريم بثقة هانز فليك، الذي يفضل منحه الفرصة بشكل تدريجي، بما يتناسب مع مرحلة تطوره داخل الفريق.

ويرى الجهاز الفني أن المشاركة بصورة متدرجة يمكن أن تساعد اللاعب على اكتساب الخبرات والتأقلم بشكل أكبر مع متطلبات اللعب في الفريق الأول.

برشلونة يرفض فكرة الإعارة

وقرر برشلونة الإبقاء على حمزة عبد الكريم رغم تلقيه عدة عروض للحصول على خدماته على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وتشير التقارير إلى أن النادي يتجه أيضًا لاستمرار اللاعب في الموسم المقبل، في ظل رغبة فليك والإدارة الرياضية في بقائه بالقرب من الفريق والاستمرار في متابعة تطوره عن قرب.

وتأتي هذه الرؤية في ظل اقتناع داخل برشلونة بأن اللاعب يمتلك قيمة فنية كبيرة، مع وجود خطة لمنحه فرصة المشاركة في عدد يتراوح بين 10 و15 مباراة خلال الموسم الحالي.

مشروع خاص لتطوير اللاعب

ويحظى حمزة عبد الكريم بمكانة بارزة في مصر، بالتزامن مع مواصلة خطواته في مسيرته الاحترافية داخل برشلونة.

ويعمل النادي على تطوير اللاعب ضمن مشروع واضح وطويل الأمد، بالتوازي مع مشاركاته مع الفريق، في إطار خطة تهدف إلى منحه الخبرة المطلوبة دون التعجل في تصعيده أو تحميله ضغوطًا أكبر من مرحلته الحالية.

وتعتبر إدارة برشلونة أن مشروع حمزة عبد الكريم من أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها على مستوى قطاع الشباب، مع ظهور مؤشرات إيجابية على تطور اللاعب خلال الفترة الماضية.

فرصة جديدة خلال الفترة المقبلة

ومع استمرار الموسم وكثرة المباريات، تبدو أمام حمزة عبد الكريم فرصة للحصول على دقائق أكبر، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من جميع عناصر الفريق.

ويتمسك برشلونة باستمرار اللاعب وعدم خروجه على سبيل الإعارة في الوقت الحالي، مع استمرار العمل على تطويره ومنحه الفرص بصورة تدريجية، أملاً في أن يصبح أحد العناصر المهمة للفريق خلال السنوات المقبلة.

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