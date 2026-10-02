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اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف محمد كارم، الناقد الرياضي، تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح، في ظل العرض المغري الذي تلقاه اللاعب من أهلي بني غازي الليبي خلال الفترة الماضية.


وقال محمد كارم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أحد مسؤولي قطاع الكرة في نادي الزمالك نصحهم بأن يتم بيع أحمد فتوح، وكان هناك عرضان بـ500 و700 ألف دولار، والزمالك رفض».


وأضاف: «تكملة العرض إلى مليون دولار، يدفعها أحمد فتوح على سنتين، بواقع 150 ألف دولار كل موسم».


وتابع: «هناك 4 أعضاء داخل نادي الزمالك مؤيدون لرحيل أحمد فتوح عن نادي الزمالك والاستفادة ماديًا من عملية بيعه، أما باقي الأعضاء فيرحبون بتواجد أحمد فتوح مع الفريق».


وأشار: «هناك جلسة ستجمع أحمد فتوح بمسؤولي الزمالك، وسيتم عرض 20 مليون جنيه من نادي الزمالك لتجديد تعاقده، وأعتقد أن هذا الرقم بعيد تمامًا عن العرض الذي تقدم به الفريق الليبي، بحصول فتوح على مليون ونصف المليون دولار في الموسم الأول، ثم مليوني دولار في الموسم الثاني».


وأوضح: «من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الأفضل للطرفين أن يبيع نادي الزمالك أحمد فتوح، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين لم يتم تجديد تعاقدهم حتى الآن، و9 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، والأفضل أن يستفيد الزمالك من أموال بيع أحمد فتوح».


وأكد: «ممدوح عباس لم يتدخل حتى الآن في مسألة تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك، خاصة أنه لم تحدث الجلسة بين اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء، ومؤكد أنه لن يتأخر في مساعدة النادي إذا تطلب الأمر ذلك، كسابق عهده مع الزمالك دائمًا».


وشدد: «بنسبة 99% حسام الزناتي هو المدير الرياضي لنادي الزمالك، وسيتم الإعلان عقب مباراة القمة، وهناك بعض البنود الأخيرة سيتم الاتفاق عليها بين الزمالك وحسام الزناتي قبل الإعلان رسميًا عن التعاقد».


وأتم: «حسام الزناتي أمام ملف صعب للغاية، في ظل وجود 9 لاعبين تحتاج عقودهم إلى التجديد، إلى جانب عدم توافر السيولة المالية الكافية للفترة المقبلة».

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