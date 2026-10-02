طلب وخطاب شكر.. نيس يحسم الجدل حول مغادرة محمد عبد المنعم بعثة منتخب مصر

كشف روجر ريكورت، المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي، تفاصيل التواصل الذي جرى بين إدارة النادي واتحاد الكرة المصري والجهاز الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد عبد المنعم قبل مواجهة جنوب السودان.

وكان عبد المنعم قد غادر قائمة منتخب مصر المسافرة إلى جنوب السودان، في الوقت الذي نجح فيه الفراعنة في تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-0، ليحصد المنتخب أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

نيس يطلب إعفاء عبد المنعم من المباراة

وأوضح ريكورت أن نادي نيس تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة، وطالب بعدم مشاركة المدافع المصري في المباراة، حرصًا على سلامته.

وقال المدير الرياضي لنيس في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «طالبنا الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة بعدم مشاركة عبد المنعم أمام جنوب السودان خوفًا عليه، وتلقينا استجابة عظيمة لطلبنا».

وأضاف: «نادي نيس أرسل خطاب شكر للجهاز الفني لمنتخب مصر على التعاون والاستجابة لطلب النادي».

نيس يؤكد أهمية محمد عبد المنعم

وشدد ريكورت على أهمية محمد عبد المنعم داخل صفوف الفريق الفرنسي، قائلًا: «عبد المنعم جزء مهم من فريق نيس، ونحاول دائمًا الحفاظ عليه».

كما أشاد بالعلاقة التي تجمع النادي الفرنسي بالاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا: «العلاقة ممتازة مع اتحاد الكرة المصري، واللاعب أصبح في طريقه إلى فرنسا وسيشارك في التدريبات بشكل طبيعي».

ويحتل نيس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين، مقابل 3 هزائم.