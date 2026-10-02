أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة.. تراجع العدس والزيت واستقرار الدقيق والسكر

سجّلت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية تحركات متباينة مطلع شهر أكتوبر 2026، وفق أحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجعت أسعار المكرونة وزيت عباد الشمس والعدس الصحيح، بينما حافظت سلع رئيسية مثل الأرز والدقيق والسكر على مستويات شبه مستقرة.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.

أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.92 جنيه، بتراجع طفيف قدره 8 قروش، أي ما يعادل 0.23%، وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 31.81 جنيه كحد أدنى و38.73 جنيه كحد أعلى.

وسجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ 34.87 جنيه، متراجعًا بنحو 35 قرشًا بنسبة 0.99%، بينما تراوحت الأسعار بين 33.9 و35.81 جنيه.

أما الدقيق المعبأ فاستقر عند متوسط 26.42 جنيه للكيلو، بزيادة محدودة بلغت 3 قروش فقط 0.11%.

زيت عباد الشمس: تراجع يقترب من 3.5 جنيه للتر

وسجّل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 100.17 جنيه، بانخفاض بلغ 3.51 جنيه بنسبة 3.39%، وتراوحت الأسعار بين 97.64 و102.59 جنيه للتر.

وفي رصد آخر لأصناف متنوعة من الزيت، بلغ المتوسط 101.01 جنيه بتراجع قدره 2.67 جنيه 2.58%.

المكرونة: أكبر انخفاض بين السلع

كانت المكرونة صاحبة أكبر تراجع، إذ انخفض متوسط سعر عبوة 400 جرام إلى 24.26 جنيه بخسارة 4.2 جنيه، أي نحو 14.76%، مع تفاوت واسع في الأسعار بين 15.81 و35.56 جنيه حسب العلامة التجارية ومنفذ البيع.

أما سعر كيلو المكرونة فاستقر تقريبًا عند 28.48 جنيه بزيادة قرشين

تباينات سعرية في الفول والعدس

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ 62.51 جنيه، متراجعًا 42 قرشًا 0.67%.

وفي سوق البقوليات، سجل العدس الصحيح المعبأ متوسط 69.66 جنيه للكيلو بزيادة 39 قرشًا بنحو 0.56%.

بينما رصدت أسعار أخرى للعدس عند 64.56 جنيه بانخفاض 4.71 جنيه أي 6.8%، وتراوحت الأسعار بين 64.56 و69.66 جنيه،