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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين.. ارتفاع العدس والسكر وتراجع الزيوت والمكرونة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اتجاهًا نحو انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الأرز والفول والدقيق وزيت عباد الشمس والمكرونة، في مقابل ارتفاع ملحوظ في أسعار السكر والعدس.

وخلال السطور التالية نستعرض تحركات أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الإثنين  28 سبتمبر 2026.

أسعار الأرز والفول والدقيق

سجل سعر الأرز المعبأ للكيلو الواحد اليوم نحو 35.14 جنيه، بانخفاض طفيف بلغ 0.11 جنيه بنسبة 0.31% مقارنة بالتحديث السابق.

وتراوح السعر الأسبوعي بين 32.01 جنيه كأدنى سعر و38.72 جنيه كأعلى سعر.

أما الفول المعبأ فقد شهد تراجعًا أكبر نسبيًا، إذ استقر سعر الكيلو عند 62.91 جنيه، بانخفاض قدره 1.66 جنيه ونسبة 2.57%. 

وكان الفول المعبا سجل قفزة لأعلى مستويات له على يوم الجمعة الماضي  ليصل  إلي 68.27 جنيه.

وفي المقابل، انخفض سعر الدقيق المعبأ للكيلو إلى 26.04 جنيه، متراجعًا بمقدار 0.44 جنيه ونسبة 1.66%.

زيت عباد الشمس يواصل التراجع

جاءت أسعار زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة للتر الواحد في نطاق يتراوح بين 101.96 و103.04 جنيه، مسجلة انخفاضًا يتراوح بين 1.54 و2.62 جنيه، بنسب تراجع تتراوح بين 1.47% و2.51% بحسب الصنف. 

تجاوزت الـ5% .. زيادة أسبوعية في أسعار السكر

على عكس باقي السلع، شهد السكر المعبأ ارتفاعًا واضحًا في التعاملات الأخيرة، حيث قفز سعر الكيلو إلى 35.09 جنيه، بزيادة قدرها 1.93 جنيه ونسبة 5.82%. وتراوح سعر السكر خلال الأسبوع بين 34.2 و36.39 جنيه.

المكرونة تسجل أكبر نسبة انخفاض

تصدرت المكرونة المعبأة قائمة السلع الأكثر انخفاضًا في أسعارها اليوم، إذ تراجع سعر عبوة الـ400 جرام إلى 23.79 جنيه، منخفضًا بمقدار 7.49 جنيه بنسبة كبيرة بلغت 23.95%. 

كما تراجع سعر الكيلو من المكرونة إلى 28.66 جنيه، بانخفاض 2.62 جنيه ونسبة 8.38%. 

العدس يقفز بأكثر من 13%

وفي مقدمة السلع الأكثر ارتفاعًا، جاء العدس المعبأ الصحيح، حيث بلغ سعر الكيلو 69.2 جنيه، بزيادة قدرها 8.37 جنيه ونسبة ارتفاع كبيرة بلغت 13.76%، بينما سجلت بيانات أخرى للسلعة ذاتها سعر 63.34 جنيه بزيادة 2.51 جنيه ونسبة 4.13%. ويُعد هذا الارتفاع امتدادًا لتذبذب واضح شهدته السلعة خلال العام 2026.

أسعار السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية الأساسية أسعار الأرز زيت عباد الشمس العدس المكرونة

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