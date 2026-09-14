أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء المصري، عن أحدث تحركات أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المصرية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، حيث شهدت غالبية السلع حالة من التراجع الملحوظ مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار الأرز والفول اليوم

سجل كيلو الأرز المعبأ متوسط سعر بلغ 35.32 جنيه.

أما كيلو الفول المعبأ، فقد سجل متوسط سعر بلغ 63.27 جنيه، بتراجع قدره 2.26 جنيه بنسبة 3.45%.

تراجع لافت في أسعار الدقيق والسكر

جاء كيلو الدقيق المعبأ في مقدمة السلع الأكثر تراجعًا، إذ سجل متوسط سعر بلغ 25.89 جنيه، بانخفاض قدره 1.48 جنيه بنسبة 5.41%.

و سجل كيلو السكر المعبأ متوسط سعر بلغ 34.66 جنيه، بتراجع قدره 0.89 جنيه بنسبة 2.5%،.

زيت عباد الشمس

سجلت أسعار زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة حالة من التراجع، حيث بلغ متوسط سعر اللتر في أحد الأصناف 101.11 جنيه، بانخفاض قدره 2.45 جنيه، بينما سجل متوسط سعر صنف آخر 101.95 جنيه، بتراجع قدره 1.61 جنيه. وتراوح سعر اللتر بين أدنى مستوى 99.76 جنيه وأعلى مستوى 102.42 جنيه،

المكرونة تتصدر قائمة التراجعات بنسبة تجاوزت 18%

شهدت أسعار المكرونة المعبأة أكبر نسبة تراجع بين السلع الغذائية، إذ سجلت عبوة الـ400 جرام متوسط سعر بلغ 23.74 جنيه، بانخفاض حاد قدره 5.3 جنيه، أما عبوة الكيلو، فقد سجلت متوسط سعر بلغ 28.55 جنيه، بتراجع قدره 0.49 جنيه.

العدس المعبأ يسجل أكبر تفاوت في نسب التراجع

سجل كيلو العدس المعبأ (صحيح) تراجعًا لافتًا، حيث بلغ متوسط سعره في أحد الأصناف 68.95 جنيه، بانخفاض قدره 2.46 جنيه. فيما سجل صنف آخر تراجعًا أكبر، إذ بلغ متوسط سعره 64.52 جنيه، بانخفاض حاد قدره 6.89 جنيه.

وهذه الأسعار الواردة وفقا لآخر تحديثات من الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، والتي تتولى رصد ومتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المصرية بشكل دوري ومستمر.