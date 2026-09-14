الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، أجواءً معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، تتحول إلى طقس حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتسود أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، في الوقت الذي تستمر فيه بعض الظواهر الجوية المؤثرة، وفي مقدمتها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الساعات الأولى من الصباح، مع نشاط للرياح وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.





درجات الحرارة اليوم في مصر

تشهد درجات الحرارة اليوم تفاوتًا واضحًا بين المناطق، مع ارتفاع الإحساس بالحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وتأتي التوقعات كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، والمحسوسة 46 درجة.

وتوضح بيانات الأرصاد أن جنوب الصعيد يظل الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تصل الحرارة العظمى إلى 45 درجة، بينما تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة للعظمى، مع وصول درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة.



الظواهر الجوية اليوم الإثنين 14 سبتمبر

تشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية خلال اليوم، ويأتي في مقدمتها ظهور الشبورة المائية خلال فترة الصباح، إلى جانب السحب المنخفضة ونشاط الرياح وفرص الأمطار المحدودة.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تظهر شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك تتطلب القيادة خلال الساعات المبكرة من الصباح مزيدًا من الحذر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمناطق التي تشهد تكاثفًا للشبورة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف محتمل

تشير توقعات الأرصاد إلى فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وتعمل هذه السحب على تلطيف الأجواء خلال ساعات الصباح، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن تكون هناك مؤشرات على تأثيرات كبيرة ناتجة عن هذه الظاهرة.

نشاط رياح يصل إلى 35 كم في الساعة

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س، وتشمل مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وتساعد حركة الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة في جنوب البلاد

توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة اليوم، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% تقريبًا، وذلك على مناطق من حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب أسوان، وقد تحدث هذه الأمطار على فترات متقطعة.

وتشير التوقعات إلى أن فرص الأمطار تظل محدودة وضعيفة، مع عدم وجود مؤشرات على تأثيرات قوية على الأنشطة اليومية في المناطق المتوقع تعرضها لها.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

تستمر الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة بفعل الرطوبة.



وفي القاهرة، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة، بينما تبلغ المحسوسة 37 درجة، في حين تسجل مناطق الوجه البحري 34 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

أما السواحل الشمالية فتشهد أجواءً أقل حرارة نسبيًا، إذ تتراوح العظمى بين 31 و32 درجة، بينما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 34 و36 درجة بحسب المنطقة.

وفي شمال الصعيد، ترتفع الحرارة إلى 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، بينما يظل جنوب الصعيد الأكثر تأثرًا بارتفاع الحرارة، مع تسجيل 45 درجة للعظمى و46 درجة للمحسوسة.

نصائح مهمة مع الشبورة وارتفاع الحرارة

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وظهور الشبورة المائية في الساعات المبكرة من الصباح، يفضل مراعاة عدد من الإرشادات، خاصة لقائدي السيارات والمسافرين على الطرق.

ومن أبرز النصائح:

القيادة بحذر خلال فترة الشبورة المائية.

خفض السرعة عند انخفاض الرؤية الأفقية.

ترك مسافة أمان كافية بين السيارات.

تجنب التوقف المفاجئ على الطرق السريعة.

شرب كميات مناسبة من المياه خلال ساعات ارتفاع الحرارة.

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

الاستفادة من نشاط الرياح خلال المساء في المناطق المكشوفة.

متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عند التخطيط للسفر.

وتبقى درجات الحرارة اليوم مرتفعة نسبيًا مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا، خاصة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، مع استمرار فرص الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح على بعض المناطق.