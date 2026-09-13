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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة غدًا.. ودرجات الحرارة تصل لـ45 في جنوب الصعيد

الطقس
الطقس
يارا أمين

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين 14 سبتمبر 2026، طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر، يتحول إلى حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يميل الطقس إلى الاعتدال والحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

* القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37.
* الوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36.
* السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34.
* السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 36.
* شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40.
* جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة والمحسوسة 46.

الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 14 سبتمبر

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، وذلك من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ما قد يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً ببعض المناطق المكشوفة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وبعض مناطق جنوب أسوان، وذلك على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 14 سبتمبر الطقس الطقس غدًا

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