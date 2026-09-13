قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تطلّع مصر لرئاسة «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في دورها داخل التجمّع
بدءًا من 19 سبتمبر.. الصحة العالمية تُبلغ 20 مستشفى في غزة بوقف إمدادها بالوقود
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان
غادة عبد الرازق ومحمد رمضان
أحمد إبراهيم

اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في مسلسل «عشماوي»، الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال رمضان 2027، لتثير خطوة اعتذارها حالة من التساؤلات حول الأسباب التي دفعتها إلى عدم استكمال التفاوض على العمل، خاصة أن اسمها كان قد ارتبط بالمسلسل خلال الفترة الماضية.

وجاء اعتذار غادة عبد الرازق في توقيت لافت، بعد ساعات قليلة من إعلان المخرج بيتر ميمي مشاركة المخرج محمد سامي في «عشماوي» كضيف شرف، وهو الإعلان الذي فتح الباب أمام عدد من التفسيرات حول أسباب انسحاب غادة من العمل، في ظل وجود خلاف قديم بينها وبين محمد سامي.

وكان بيتر ميمي قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مشاركة محمد سامي في مسلسل «عشماوي»، موضحًا أنه سيظهر كممثل ضيف شرف ضمن أحداث العمل، رغم عدم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل.

وكتب بيتر ميمي: «أنا ما أعلنتش عن أي نجم في فريق عمل مسلسل عشماوي لأن ده يخص شركة الإنتاج والقناة.. لكن بعلن إن النجم محمد سامي معانا كممثل ضيف شرف في مسلسل عشماوي».

تكهنات حول سبب اعتذار غادة عبد الرازق 

وبعد اعتذار غادة عبد الرازق عن المسلسل، بدأت التكهنات حول السبب الحقيقي وراء قرارها، خاصة مع تزامن الاعتذار مع الإعلان عن مشاركة محمد سامي كضيف شرف في العمل.

وذهبت بعض التفسيرات إلى أن اعتذار غادة عبد الرازق جاء بسبب ارتباطها بأكثر من مشروع درامي مع المنتج ممدوح شاهين، وهو ما قد يكون دفعها إلى الاعتذار عن «عشماوي» والتفرغ للأعمال الأخرى التي تعاقدت عليها، خاصة أن جدولها الفني خلال الفترة المقبلة يشهد أكثر من مشروع.

بينما ربط البعض الآخر بين اعتذار غادة عبد الرازق وإعلان مشاركة محمد سامي في المسلسل، مستندين إلى الخلافات القديمة التي جمعت بين الفنانة والمخرج خلال السنوات الماضية، والتي شهدت توترًا في العلاقة بين الطرفين منذ مسلسل “حكاية حياة”. 

وزادت هذه التفسيرات بعد تعليق الفنان محمد رمضان على صفحته، عقب تداول أنباء اعتذار غادة عبد الرازق، حيث كتب: «الباب يفوت جمل»، وهو التعليق الذي اعتبره البعض إشارة إلى أن اعتذارها لم يكن أزمة بالنسبة للعمل، فيما رأى آخرون أنه مجرد تعليق مقتضب لا يمكن من خلاله الجزم بسبب اعتذارها أو ربطه بشكل مباشر بمشاركة محمد سامي.

غادة عبد الرازق محمد رمضان الفنانة غادة عبد الرازق الفنان محمد رمضان محمد سامي المخرج محمد سامي مسلسل عشماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

iPhone 18 Pro

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

هواتف Magic 9

بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 يأتي بكاميرا أمامية مربعة وبدقة 55 ميجابكسل

كاديلاك 2026

كاديلاك تتراجع عن التحول الكهربائي الكامل وتواجه أزمة حقيقية لدى الوكلاء

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد