الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في مسلسل «عشماوي»، الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال رمضان 2027، لتثير خطوة اعتذارها حالة من التساؤلات حول الأسباب التي دفعتها إلى عدم استكمال التفاوض على العمل، خاصة أن اسمها كان قد ارتبط بالمسلسل خلال الفترة الماضية.

وجاء اعتذار غادة عبد الرازق في توقيت لافت، بعد ساعات قليلة من إعلان المخرج بيتر ميمي مشاركة المخرج محمد سامي في «عشماوي» كضيف شرف، وهو الإعلان الذي فتح الباب أمام عدد من التفسيرات حول أسباب انسحاب غادة من العمل، في ظل وجود خلاف قديم بينها وبين محمد سامي.

وكان بيتر ميمي قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مشاركة محمد سامي في مسلسل «عشماوي»، موضحًا أنه سيظهر كممثل ضيف شرف ضمن أحداث العمل، رغم عدم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل.

وكتب بيتر ميمي: «أنا ما أعلنتش عن أي نجم في فريق عمل مسلسل عشماوي لأن ده يخص شركة الإنتاج والقناة.. لكن بعلن إن النجم محمد سامي معانا كممثل ضيف شرف في مسلسل عشماوي».

تكهنات حول سبب اعتذار غادة عبد الرازق

وبعد اعتذار غادة عبد الرازق عن المسلسل، بدأت التكهنات حول السبب الحقيقي وراء قرارها، خاصة مع تزامن الاعتذار مع الإعلان عن مشاركة محمد سامي كضيف شرف في العمل.

وذهبت بعض التفسيرات إلى أن اعتذار غادة عبد الرازق جاء بسبب ارتباطها بأكثر من مشروع درامي مع المنتج ممدوح شاهين، وهو ما قد يكون دفعها إلى الاعتذار عن «عشماوي» والتفرغ للأعمال الأخرى التي تعاقدت عليها، خاصة أن جدولها الفني خلال الفترة المقبلة يشهد أكثر من مشروع.

بينما ربط البعض الآخر بين اعتذار غادة عبد الرازق وإعلان مشاركة محمد سامي في المسلسل، مستندين إلى الخلافات القديمة التي جمعت بين الفنانة والمخرج خلال السنوات الماضية، والتي شهدت توترًا في العلاقة بين الطرفين منذ مسلسل “حكاية حياة”.

وزادت هذه التفسيرات بعد تعليق الفنان محمد رمضان على صفحته، عقب تداول أنباء اعتذار غادة عبد الرازق، حيث كتب: «الباب يفوت جمل»، وهو التعليق الذي اعتبره البعض إشارة إلى أن اعتذارها لم يكن أزمة بالنسبة للعمل، فيما رأى آخرون أنه مجرد تعليق مقتضب لا يمكن من خلاله الجزم بسبب اعتذارها أو ربطه بشكل مباشر بمشاركة محمد سامي.