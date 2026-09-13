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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أطراف الإنتاج الثلاثة العربية توجه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لرعايته الدورة الـ 52 لمؤتمر العمل العربي

أطراف الإنتاج الثلاثة العربية توجه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لرعايته الدورة الـ 52 لمؤتمر العمل العربي
أطراف الإنتاج الثلاثة العربية توجه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي لرعايته الدورة الـ 52 لمؤتمر العمل العربي
أ ش أ

وجهت أطراف الإنتاج الثلاثة العربية، المشاركة في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري برئاسة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية حسن رداد، رسالة شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمؤتمر، وما تعكسه هذه الرعاية من حرص مصري راسخ على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأعربت أطراف الإنتاج الثلاثة، ممثلة في وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية المشاركة، عن تقديرها للدعم الذي تقدمه مصر لكل جهد عربي مشترك يستهدف تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وحماية العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل العربية.

وأكد المشاركون أن احتضان القاهرة لأعمال الدورة الـ 52، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية، يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم مسيرة منظمة العمل العربية، وتعزيز التضامن والتعاون العربي، وفتح آفاق جديدة للتنسيق والتشاور حول قضايا العمل والتنمية ومستقبل أسواق العمل

وجاءت رسالة الشكر والتقدير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي شهدت كلمات رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية حسن رداد، والمدير العام للمنظمة فايز علي المطيري، وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور رائد علي الجبوري، ورئيس المؤتمر الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل الأردني، إلى جانب عدد من الفعاليات والعروض التي تستعرض مسيرة وإنجازات منظمة العمل العربية.

أطراف الإنتاج الثلاثة العربية أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية حسن رداد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز العمل العربي

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