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محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع

محافظ بورسعيد يشدد علي التعامل الفوري لمواجهة ظاهرة النباشين واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على المظهر الحضاري
محافظ بورسعيد يشدد علي التعامل الفوري لمواجهة ظاهرة النباشين واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على المظهر الحضاري
محمد الغزاوى

صادف اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أحد الأشخاص أثناء قيامه بنبش وفرز القمامة بأحد الشوارع، في مشهد يسيء للمظهر الحضاري ويؤثر على مستوى النظافة بالمنطقة.

رافقه خلالها الأستاذ محمد الشناوى رئيس حي الضواحي، والمهندسة امل الالفي مدير وحدة التطوير الحضاري.

محافظ بورسعيد يشدد علي التعامل الفوري لمواجهة ظاهرة النباشين واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على المظهر الحضاري

وعلى الفور، وجه محافظ بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتحفظ على الشخص ومصادرة كافة الأدوات والمخالفات التي كانت بحوزته مع سرعة التعامل مع آثار الواقعة ورفع المخلفات من موقعها.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع ظاهرة النباشين بالشوارع وعدم السماح بأي ممارسات تؤثر على مستوى النظافة أو المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ أن أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري تأتي في مقدمة أولويات المحافظة موجها رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو سلوكيات تؤثر على نظافة الشوارع والمناطق السكنية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الضواحي

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