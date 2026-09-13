رئيس «زهور بورسعيد» يترأس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع النصر | صور

قاد فوزي الوالي رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد أعمال الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ، حيث تم المرور في نطاق شارع النصر ، وتم التنبيه على اصحاب الاشغالات والتعديات بعدم التعدي على حرمة الطريق .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ،بضرورة الاطاحة بالاشغالات والتعديات من مناطق وشوارع الحي ، وإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

الوالي : عربات يد وطرابيزات وفرش عشوائي للخضراوات والفاكهة

وأسفرت الحملة عن إزالة فرش خضار وفاكهة ، ومصادرة عربات يد وبنوك خشبية وترابيزات خشبية ، وازالة المظلة الخشبية ، الى جانب عدد من الاشغالات والتعديات الاخرى ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى .

ومن جانبه أكد رئيس الحي ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين.

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق القانون ولا تهاون مع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستجابة الفورية لشكواهم وحلها.