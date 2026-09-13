ياسر ريان ينتقد لاعبي الأهلي: «بلا حمية» وزيزو غير مُنتج لم يضف شيئًا

انتقد ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالبًا اللاعبين بتحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو».

وقال ياسر ريان: «لاعبو الأهلي بلا حمية، باستثناء مروان عطية ومصطفى شوبير، واللاعبون يجب أن يشعروا بالمسؤولية».

وانتقد نجم الأهلي السابق مستوى أحمد مصطفى زيزو مع الفريق، قائلًا: «زيزو لم يضف شيئًا للنادي الأهلي.. هو لاعب غير منتج».

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق منافسات الموسم.