مش للبيع.. أحمد دويدار يحذر الزمالك من التفريط في خوان بيزيرا

طالب أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي بالحفاظ على البرازيلي خوان بيزيرا، وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

الزمالك

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قولًا واحدًا خوان بيزيرا مش للبيع، على مجلس الإدارة الحفاظ على جميع اللاعبين، وشكرًا».

وتأتي تصريحات دويدار في ظل حالة من الجدل حول مستقبل خوان بيزيرا مع الزمالك، بعدما كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بالنادي، عن آخر تطورات الأزمة وموقف اللاعب من الرحيل.

وأوضح ماهر غريب، خلال تصريحاته ببرنامج «الكابتن»، أن اجتماعًا سيجمع بيزيرا ووكيله مع إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة، لحسم موقف اللاعب بشكل نهائي.

وأشار إلى أن بيزيرا لديه رغبة في الرحيل ويمتلك عرضًا ماليًا كبيرًا، لكنه مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم أخرى، مؤكدًا أن النادي متمسك بالحصول على المقابل المالي المناسب للموافقة على رحيله.

وأكد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن النادي لا يتفاوض حاليًا مع أي نادٍ بشأن اللاعب، منذ إبلاغه بالعرض الإماراتي، موضحًا أن المفاوضات متوقفة تمامًا، بينما تتم الاتصالات حاليًا مع محامي اللاعب ووكيله.

وشدد ماهر غريب على أن الزمالك قد يوافق على بيع بيزيرا حال توافر شروط النادي، وفي مقدمتها وجود عرض مالي مناسب وفقًا للأرقام التي حددها مسؤولو القلعة البيضاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف خوان بيزيرا قد يتم حسمه خلال الساعات المقبلة، حال توافر جميع طلبات الزمالك، مشيرًا إلى أن المقابل المالي المنتظر من الصفقة سيكون «مرضيًا للكل».