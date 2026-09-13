بعد التأهل الأفريقي.. معتمد جمال يجهز مفاجأة للجفالي مع الزمالك

عقد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع أحمد الجفالي، لاعب الفريق، لبحث المرحلة المقبلة وخطة تجهيزه للمشاركة مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

معتمد جمال

وناقش المدير الفني مع الجفالي برنامج تجهيزه، في ظل استهداف الجهاز الفني الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال مباريات الزمالك في بطولة كأس الرابطة، من أجل منحه فرصة المشاركة واكتساب حساسية المباريات، تمهيدًا للاستفادة من خدماته خلال الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه الزمالك حالة من التركيز بعد تأهله إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على إيه إس بورت بطل جيبوتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة.

وسجل رباعية الزمالك عبد الله السعيد «هاتريك» في الدقائق 7 و8 و18، بينما أضاف ناصر منسي الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، ليحسم الفريق الأبيض تأهله إلى دور الـ32 بعد تفوقه بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 2-1.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في تجهيز جميع عناصر الفريق ومنح الفرصة للاعبين الذين يحتاجون إلى مزيد من المشاركة، وفي مقدمتهم أحمد الجفالي، خلال الفترة المقبلة.