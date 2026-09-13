قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو
مورينيو يوضح سبب تراجع ريال مدريد ويحسم الجدل حول التبديلات
الشرطة البريطانية تعتقل عددًا من الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في «بورتسموث»
مورينيو يكشف سر حسم ريال مدريد مواجهة رايو فاليكانو
دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا
أحمد صالح: أداء الأهلي مع «عموتة» ليس الأفضل .. والحكّام يخشون الأهلي والزمالك
بلا أهل ولا أقارب .. الآلاف يُشيّعون جنازة الأكاديمي الكندي ديفيد بوكر المُعتنق للإسلام
مفاجأة بشأن بيزيرا .. ناقد رياضي: رحيله عن الزمالك محسوم منذ يوليو بفرمان من حسين لبيب
أحمد صالح: ضد رحيل بيزيرا .. وحازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك
تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا .. اللاعب يصل القاهرة لحسم مستقبله مع الزمالك
على الطريق الزراعي .. مصرع 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 2 في حادث تصادم بجنوب الأقصر
فى ذكراه .. قصة زيجات رياض القصبجي وإسماعيل ياسين لم يحضر عزاءه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

أحمد حسن
أحمد حسن
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

ونقل أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات من مصدر داخل النادي الأهلي، أكد خلالها عدم وجود أي نية لدى إدارة القلعة الحمراء للاستغناء عن الحسين عموتة في الوقت الحالي.

وقال المصدر في تصريحاته: «لا يوجد أي نية في رحيل الحسين عموتة حاليا، وكل ما يثار عن التفكير في رحيله أمر عار تماما من الصحة».

وأضاف: «كل الكلام المنتشر عن رحيل الحسين عموتة غير صحيح، كما أكدنا منذ ساعات».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تردد مؤخرًا حول وجود اتجاه داخل النادي الأهلي لرحيل عموتة، إلا أن مصدرًا بالنادي نفى هذه الأنباء، مؤكدًا استمرار المدير الفني في مهمته خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق المسابقة.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في قيادة الفريق، وفقًا لما أكده المصدر داخل النادي.

أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق رحيل المغربي الحسين عموتة الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

منتخب مصر للشباب لكرة اليد يعود إلى القاهرة غدًا بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

غزل المحلة

غزل المحلة يُعيد هيكلة قطاع الكرة ضمن خطة تصحيح المسار

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد