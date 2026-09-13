احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

ونقل أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات من مصدر داخل النادي الأهلي، أكد خلالها عدم وجود أي نية لدى إدارة القلعة الحمراء للاستغناء عن الحسين عموتة في الوقت الحالي.

وقال المصدر في تصريحاته: «لا يوجد أي نية في رحيل الحسين عموتة حاليا، وكل ما يثار عن التفكير في رحيله أمر عار تماما من الصحة».

وأضاف: «كل الكلام المنتشر عن رحيل الحسين عموتة غير صحيح، كما أكدنا منذ ساعات».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تردد مؤخرًا حول وجود اتجاه داخل النادي الأهلي لرحيل عموتة، إلا أن مصدرًا بالنادي نفى هذه الأنباء، مؤكدًا استمرار المدير الفني في مهمته خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق المسابقة.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في قيادة الفريق، وفقًا لما أكده المصدر داخل النادي.