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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يُعيد هيكلة قطاع الكرة ضمن خطة تصحيح المسار

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

قرّر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، إعادة هيكلة قطاع الكرة، في إطار خطة المجلس لتصحيح المسار، وإعادة ترتيب منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل قطاع الكرة على النحو التالي:

- الكابتن شريف الخشاب – مديرًا رياضيًا. 
- الكابتن أحمد حسن – مديرًا للتعاقدات. 
- الكابتن عمر سعد – مديرًا للكرة. 
- الكابتن خالد جلال – مديرًا فنيًا للفريق الأول، ويعاونه جهازه الفني.

كما قرّر مجلس الإدارة توجيه الشكر إلى أعضاء اللجنة الفنية على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية، على أن تتم الاستعانة بأعضائها في بعض الملفات التخصصية، وفقًا لاحتياجات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مجلس الإدارة ثقته في قدرة الهيكل الجديد لقطاع الكرة على النجاح في مهمته، والعمل على إعادة الفريق إلى مساره الصحيح خلال الفترة المقبلة.

وشدّد المجلس على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع خلف الفريق، ودعمه ومساندته من أجل استعادة الاستقرار، وتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة بما يليق باسم وتاريخ غزل المحلة وتطلعات جماهيره.

ويُجدّد مجلس الإدارة ثقته في لاعبي الفريق وجهازه الفني، وفي الدور الكبير لجماهير غزل المحلة في دعم الفريق ومساندته خلال هذه المرحلة المهمة.

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