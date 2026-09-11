قبل مواجهة الزمالك.. خالد جلال مديرًا فنيًا لـ غزل المحلة

حسم نادي غزل المحلة اتفاقه مع خالد جلال، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا لأحمد خطاب، الذي رحل عن منصبه بسبب تراجع النتائج مع انطلاق منافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري المصري.

خالد جلال مديراً فنياً لـ غزل المحلة

وجاء قرار إدارة غزل المحلة بعد البداية الصعبة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال أول أربع جولات، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، قد أعلن توجيه الشكر إلى أحمد خطاب وجهازه الفني المعاون، عقب الفترة التي تولى خلالها الفريق، مؤكدًا تقديره للجهود التي بذلها الجهاز الفني خلال مهمته.

وأشادت إدارة النادي بالدور الذي قام به أحمد خطاب خلال الموسم الماضي، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق هدف البقاء في بطولة الدوري الممتاز، قبل أن تتراجع النتائج بشكل واضح مع بداية الموسم الحالي.

واستهل غزل المحلة مشواره في الدوري بالخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام مودرن سبورت بهدفين نظيفين.

وواصل الفريق نتائجه المتراجعة بالتعادل السلبي مع إنبي، ليحصد أول نقطة له في المسابقة، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة.

وتأمل إدارة غزل المحلة أن ينجح خالد جلال في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، وتحسين النتائج سريعًا، خاصة في ظل صعوبة موقف الفريق بجدول الدوري والحاجة إلى حصد النقاط خلال المباريات المقبلة.