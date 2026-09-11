ياسمين عز: العيش بقى أصغر وشعبة المخابز بتقترح يتباع بالكيلو

علقت الإعلامية ياسمين عز على مقترح بيع الخبز بالكيلو، في ظل ملاحظات بشأن تراجع حجم أرغفة العيش، محذرة من إمكانية استغلال فكرة البيع بالوزن في التلاعب بحجم ووزن الأرغفة.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر: «العيش بقى أصغر وشعبة المخابز بتقترح يتباع بالكيلو».

وأضافت متسائلة: «ماللي بيغش في الحجم هيغش في الوزن ويقولي الكيس ده كيلو.. مش هيوزن قدامي».

وأشارت إلى أن المواطن يحتاج إلى ضمانات واضحة عند شراء الخبز، خاصة إذا تم الاعتماد على الوزن بدلًا من عدد الأرغفة، حتى لا يتحول الأمر إلى وسيلة جديدة للتلاعب في الكميات التي يحصل عليها المستهلك.

ويُعرض برنامج «كلام الناس» مع ياسمين عز مجانًا عبر منصة شاهد، من الخميس إلى الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة MBC مصر.