70 % أونلاين.. طارق سعدة يكشف شروط الالتحاق بالدبلوم المهني الجديد للإعلاميين

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن التدريب المستمر وتطوير المهارات المهنية أصبحا ضرورة أساسية لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام، في ظل التغير السريع في الوسائط والأدوات المستخدمة في إنتاج ونقل الرسائل الإعلامية.

رفع الكفاءة المهنية

وأوضح طارق سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن نقابة الإعلاميين تعمل على رفع الكفاءة المهنية لأعضائها من خلال برامج التدريب والتطوير، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الجامعة العربية المفتوحة يأتي في هذا الإطار، من خلال العمل على إطلاق دبلوم مهني متخصص في عدد من مجالات وتخصصات الإعلام، بما يواكب احتياجات سوق العمل والتطورات العالمية التي يشهدها القطاع.

التقنيات والوسائل الحديثة في العمل الإعلامي

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الدبلوم يستهدف مواكبة التقنيات والوسائل الحديثة في العمل الإعلامي، إلى جانب توفير تدريب متخصص لمختلف التخصصات، ومنها الإعداد، والمراسلة، والتقديم، والإخراج، والتحرير.

وأكد أن البرنامج سيشمل الشعب الخمس المنصوص عليها في قانون نقابة الإعلاميين، مع تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يساعد المشاركين على تطوير أدواتهم ومهاراتهم المهنية وفقًا لمتطلبات العمل الإعلامي الحديثة.

الدورة المستندية الخاصة بالبروتوكول

وكشف طارق سعدة أن النقابة انتهت من الدورة المستندية الخاصة بالبروتوكول، كما أجرت مشاوراتها مع الجهات القانونية ومجلس الإدارة، بينما تستكمل الجامعة العربية المفتوحة إجراءاتها المتعلقة بمراجعة البروتوكول، تمهيدًا لتحديد موعد التوقيع الرسمي بين الجانبين عقب الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

وحول شروط اختيار المشاركين في الدبلوم، أوضح نقيب الإعلاميين أن النقابة وضعت مجموعة من المعايير، يأتي في مقدمتها أن يكون الإعلامي مشهودًا له بالكفاءة والمهنية، وأن تكون لديه رغبة حقيقية وجادة في تطوير أدواته ومهاراته والارتقاء بمستواه المهني.

وأشار إلى أن التنسيق سيستمر بين الجامعة العربية المفتوحة ونقابة الإعلاميين والإعلاميين المشاركين في البرنامج، بما يضمن تنظيم العملية التدريبية بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة العمل الإعلامي.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن 70% من ساعات الدراسة والحضور ستكون عبر الإنترنت، وهو ما يتيح للإعلاميين الاستفادة من البرنامج التدريبي دون تعارض كبير مع طبيعة مواعيد عملهم والتزاماتهم المهنية داخل المؤسسات والوسائل الإعلامية المختلفة.