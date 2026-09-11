إعلان إماراتي ألماني يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في السودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا إلى إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدتين ضرورة إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة وشفافة بقيادة مدنية، بما يعكس تطلعات الشعب السوداني.

وشدد الجانبان، في إعلان مشترك، على أن إنهاء الحرب في السودان يتطلب وقفًا عاجلًا للأعمال القتالية، وتهيئة الظروف الملائمة أمام مسار سياسي يضع مصالح الشعب السوداني في مقدمة الأولويات، ويقود إلى تسوية مستدامة للأزمة.

وأكد الإعلان أهمية أن تكون العملية السياسية المقبلة شاملة وشفافة ومدنية القيادة، بما يضمن مشاركة مختلف المكونات السودانية ويعكس تطلعات المواطنين نحو دولة مستقرة وموحدة، بعيدًا عن استمرار الصراع المسلح.

يأتي الموقف الإماراتي الألماني في ظل استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023، وتسببت في أزمة إنسانية واسعة، شملت سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح الملايين وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في مناطق مختلفة من البلاد.

ويعكس الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تركيز البلدين على تخفيف معاناة المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، باعتبار وقف القتال خطوة أساسية نحو معالجة التداعيات الإنسانية للحرب.

وتتزامن الدعوة مع تحركات دولية متزايدة للضغط من أجل وقف الحرب في السودان، في وقت تواجه فيه جهود الوساطة تحديات كبيرة بسبب استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة النزاع.

وأكد الإعلان الإماراتي الألماني أن الهدنة الإنسانية والوقف الدائم لإطلاق النار يمثلان مدخلًا لعملية سياسية يقودها المدنيون، بما يمهد لإنهاء الصراع وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار في السودان.