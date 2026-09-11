مصطفى بكري: هشام بدوي رفض تدخل الإخوان في عمله وتم استبعاده من حركة المحامين العامين

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جماعة الإخوان كانت تعتمد، على تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، مستعرضًا واقعة الخلاف بين محمد مرسي والمستشار هشام بدوي، الذي كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المستشار هشام بدوي رفض أي تدخل من جانب جماعة الإخوان أو محمد مرسي في عمله، مؤكدًا تمسكه باستقلال النيابة العامة وعدم خضوعه لأي سلطة سوى القانون.

وأشار إلى أن بدوي تقدم بطلب للعودة إلى منصة القضاء، قبل أن يتم استبعاده من حركة المحامين العامين، لافتًا إلى أن هشام بدوي تعامل مع الأمر باعتباره متوافقًا مع رغبته في الأساس، قائلًا،: «دي كانت رغبتي وأنا لا يمكن أعمل مع هؤلاء، ولا أسمح بالتدخل في عملي من أي كائن كان».

وأضاف بكري أن محمد مرسي طلب تشكيل لجنة للتحقق من الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمستشار هشام بدوي، مشيرًا إلى أن اللجنة عثرت على قطعة أرض موروثة عن والده في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

وتابع: جماعة الإخوان، ارسلت عدد من عناصرها إلى الأرض، واستولوا عليها ورفضوا مغادرتها، ما دفع المستشار هشام بدوي إلى اللجوء للنيابة العامة في الجيزة وتقديم المستندات التي تثبت ملكيته للأرض.