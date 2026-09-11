منعها من الدخول.. القبض على سيدة اعتدت على فرد أمن كمبوند في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة، لاتهامها بالتعدي على أحد أفراد الأمن الإداري داخل كومباوند بمدينة 6 أكتوبر، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله السيدة أثناء مشادة كلامية مع فرد الأمن، قبل أن تتعدى عليه بالضرب وتوجه له ركلة بقدمها، على خلفية خلاف نشب بينهما.

وحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، بدأت الواقعة بعدما منع فرد الأمن السيدة من دخول الكومباوند لعدم حملها تصريحًا يسمح لها بالدخول، ما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى التعدي عليه.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وضبطها، وبالاطلاع على التقرير الطبي الخاص بفرد الأمن، تبين إصابته بكدمة في الساق اليسرى، نتيجة واقعة التعدي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.