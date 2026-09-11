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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يؤثر على أمن البحر الأحمر .. مصطفى بكري يحذر من التصعيد الحوثي قرب باب المندب

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي في اليمن، خاصة مع امتداد تحركاتها إلى مناطق قريبة من مضيق باب المندب، وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على أمن البحر الأحمر وحركة الملاحة الدولية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ميليشيا الحوثي وصلت إلى مدينة ذباب القريبة من مضيق باب المندب، ما أسفر عن نزوح مئات الأسر باتجاه مدينة تعز.

وأضاف أن التصعيد تزامن مع إطلاق خمسة صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب المدينة، في ظل استمرار التوترات الميدانية وتصاعد المخاوف بشأن تداعياتها على المنطقة.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي اقتحمت مقرات عدد من المنظمات الإغاثية، خاصة في محافظة الحديدة، مؤكدًا أن التطورات المتسارعة على الساحل الغربي لليمن تفرض مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وأشار إلى أن سقوط مدينة المخا سيمثل تطورًا مؤثرًا في خريطة الصراع، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقربها من مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الحيوية في العالم.

مصطفى بكري الحوثي اليمن مضيق باب المندب البحر الأحمر

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