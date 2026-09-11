مصطفى بكري: مصر تواجه حروبًا ممنهجة والسوشيال ميديا لا تعكس الواقع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات وضغوطًا متعددة من الداخل والخارج، متابعا: البلاد تمر بمرحلة شديدة الخطورة في ظل ما نعيشه من مؤامرات وحروب ممنهجة تستهدف الدولة ومؤسساتها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الحالية تتطلب وجود مسؤولين مخلصين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددًا على ضرورة عدم استغلال الخلافات أو الانتقادات لتحقيق مصالح شخصية أو الإساءة إلى الدولة.

وانتقد بكري محاولات بعض الأشخاص تقديم أنفسهم باعتبارهم معارضين أو أبطالًا على حساب الدولة، مشيرًا إلى أن بعض المواقف، تأتي في إطار محاولات لغسل السمعة أو تحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف أن مصر تواجه حروب ممنهجة لا تتوقف، من خلال اللجان الإلكترونية، كما يعملون على إعادة تداول أحداث قديمة وتقديمها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها وقائع جديدة.

وأوضح أن المقارنة بين ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين الواقع على الأرض تكشف اختلافًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن بعض المنشورات على السوشيال ميديا تروج لفكرة أن الدولة على وشك الانهيار.

وأكد على أن الواقع، يعكس صورة مختلفة، قائلًا إن متابعة الأوضاع على الأرض تكشف عن تماسك الشعب المصري وقدرته على مواجهة الظروف الصعبة.

وشدد على أن المصريين، رغم ما يواجهونه من تحديات اجتماعية واقتصادية، لا يزالون متمسكين بوطنهم وقادرين على تجاوز الأزمات، داعيًا إلى التعامل مع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدر من الوعي وعدم اعتباره دائمًا انعكاسًا دقيقًا للواقع.