نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

ويأتي تراجع الذهب اليوم مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر في قرارات السياسة النقدية وتحركات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.



سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس ، ليسجل نحو 6290 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتصل إلى 4380 دولارًا وقت كتابة التقرير.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

ذهب عيار 24: 7189 جنيهًا للجرام.

ذهب عيار 21: 6290 جنيهًا للجرام.

ذهب عيار 18: 5391 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 50320 جنيهًا.

أوقية الذهب عالميًا: 4380 دولارًا.

وتوضح هذه المستويات استمرار تحركات الذهب اليوم بين الصعود والهبوط، في ظل تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات التي يشهدها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار.

عيار 21 يخسر 20 جنيهًا

يعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب متابعة في محلات الصاغة، وقد تراجع خلال تعاملات اليوم بنحو 20 جنيهًا، سجل 6290 جنيهًا للجرام.

كما أظهرت حركة الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًا ملحوظًا في سعر جرام الذهب عيار 21، إذ انخفض من مستوى 6425 جنيهًا إلى 6290 جنيهًا.

وبذلك يكون الجرام قد فقد نحو 135 جنيهًا خلال هذه الفترة.

الجنيه الذهب يتراجع 1080 جنيهًا

لم يقتصر التراجع على سعر جرام الذهب، وإنما امتد أيضًا إلى الجنيه الذهب، الذي هبط بنحو 1080 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل الجنيه الذهب خلال تعاملات الخميس نحو 50320 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.

ويعد الجنيه الذهب من المنتجات التي تحظى باهتمام الراغبين في الاستثمار والادخار في الذهب، ولذلك فإن تحركات سعره ترتبط بصورة مباشرة تقريبًا بالتغيرات التي يشهدها سعر عيار 21.

الذهب ارتفع أمس قبل تراجع اليوم

جاء انخفاض الذهب اليوم بعد موجة صعود سجلها المعدن النفيس خلال تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات الأمس، بعدما بدأ التداول عند مستوى 6265 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند نحو 6310 جنيهات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب اليوم؟

تتعرض أسعار الذهب لضغوط خلال نتيجة عدد من العوامل العالمية، يأتي في مقدمتها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يجعل الأصول التي تدر عوائد أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما تسيطر حالة من الحذر على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد من المؤشرات المهمة في تحديد توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وتؤثر توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بصورة مباشرة في تحركات الذهب، إذ عادة ما يستفيد المعدن النفيس من انخفاض الفائدة وتراجع العوائد، بينما قد يتعرض لضغوط عندما ترتفع العوائد وتزداد التوقعات بشأن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.



الدولار عند 51.27 جنيه بالبنك المركزي

تزامنت تحركات الذهب اليوم في مصر مع استقرار سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.27 جنيه.

ومع استقرار سعر الصر، جاء التراجع المحلي في الذهب متزامنًا بشكل أساسي مع انخفاض السعر العالمي للأوقية.

الذهب اليوم بين بيانات التضخم وتحركات الفائدة

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى بيانات التضخم الأمريكية، في محاولة لاستكشاف المسار المحتمل للسياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، نظرًا لتأثيرها في عوائد سندات الخزانة والدولار، وهما عاملان رئيسيان في حركة المعدن النفيس عالميًا.

وفي السوق المحلية، يظل الذهب اليوم تحت تأثير هذه التطورات العالمية إلى جانب حركة الدولار ومستويات العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة ما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة أن أي تغير في توقعات أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تحركات جديدة في سعر الأوقية عالميًا، ومن ثم ينعكس على أسعار الذهب في مصر.