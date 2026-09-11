قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على نصاب إدعى توفير رحلات هجرة غير شرعية على السوشيال ميديا
الطاقة الدولية تحذر من اتساع فجوة إمدادات النفط في 2026
نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات
تحرير 908 محاضر بمخالفات لمخابز وأسواق في المنوفية
بعد رصد صدى البلد للواقعة|مدرسة أوسيم تحذف منشور تحويل 189 طالبا لمدارس حكومية قبل الدراسة بساعات
يسرا تدعو للتبرع باسم ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب
فرانس برس: الحوثيون يسيطرون على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر
هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما
زوج شقيقتها وأنجاله.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالقليوبية
أخبار السيارات| كيف تربح سيارة كورفيت مجانًا.. ومرسيدس تصنع سيارة مقاومة للماء
الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا
زينة أشرف عبد الباقي تحتفل بعيد ميلاد والدها برسالة مؤثرة: «محظوظة بيك أوي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

ويأتي تراجع الذهب اليوم مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر في قرارات السياسة النقدية وتحركات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 20 أكتوبر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس ، ليسجل نحو 6290 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتصل إلى 4380 دولارًا وقت كتابة التقرير.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

  • ذهب عيار 24: 7189 جنيهًا للجرام.
  • ذهب عيار 21: 6290 جنيهًا للجرام.
  • ذهب عيار 18: 5391 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 50320 جنيهًا.
  • أوقية الذهب عالميًا: 4380 دولارًا.

وتوضح هذه المستويات استمرار تحركات الذهب اليوم بين الصعود والهبوط، في ظل تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات التي يشهدها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار.

عيار 21 يخسر 20 جنيهًا

يعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب متابعة في محلات الصاغة، وقد تراجع خلال تعاملات اليوم بنحو 20 جنيهًا، سجل 6290 جنيهًا للجرام.

كما أظهرت حركة الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًا ملحوظًا في سعر جرام الذهب عيار 21، إذ انخفض من مستوى 6425 جنيهًا إلى 6290 جنيهًا.

وبذلك يكون الجرام قد فقد نحو 135 جنيهًا خلال هذه الفترة.

الجنيه الذهب يتراجع 1080 جنيهًا

لم يقتصر التراجع على سعر جرام الذهب، وإنما امتد أيضًا إلى الجنيه الذهب، الذي هبط بنحو 1080 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل الجنيه الذهب خلال تعاملات الخميس نحو 50320 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.

ويعد الجنيه الذهب من المنتجات التي تحظى باهتمام الراغبين في الاستثمار والادخار في الذهب، ولذلك فإن تحركات سعره ترتبط بصورة مباشرة تقريبًا بالتغيرات التي يشهدها سعر عيار 21.

الذهب ارتفع أمس قبل تراجع اليوم

جاء انخفاض الذهب اليوم بعد موجة صعود سجلها المعدن النفيس خلال تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات الأمس، بعدما بدأ التداول عند مستوى 6265 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند نحو 6310 جنيهات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب اليوم؟

تتعرض أسعار الذهب لضغوط خلال نتيجة عدد من العوامل العالمية، يأتي في مقدمتها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يجعل الأصول التي تدر عوائد أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما تسيطر حالة من الحذر على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد من المؤشرات المهمة في تحديد توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وتؤثر توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بصورة مباشرة في تحركات الذهب، إذ عادة ما يستفيد المعدن النفيس من انخفاض الفائدة وتراجع العوائد، بينما قد يتعرض لضغوط عندما ترتفع العوائد وتزداد التوقعات بشأن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

سعر الذهب

الدولار عند 51.27 جنيه بالبنك المركزي

تزامنت تحركات الذهب اليوم في مصر مع استقرار سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.27 جنيه.

ومع استقرار سعر الصر، جاء التراجع المحلي في الذهب متزامنًا بشكل أساسي مع انخفاض السعر العالمي للأوقية.

الذهب اليوم بين بيانات التضخم وتحركات الفائدة

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى بيانات التضخم الأمريكية، في محاولة لاستكشاف المسار المحتمل للسياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، نظرًا لتأثيرها في عوائد سندات الخزانة والدولار، وهما عاملان رئيسيان في حركة المعدن النفيس عالميًا.

وفي السوق المحلية، يظل الذهب اليوم تحت تأثير هذه التطورات العالمية إلى جانب حركة الدولار ومستويات العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة ما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة أن أي تغير في توقعات أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تحركات جديدة في سعر الأوقية عالميًا، ومن ثم ينعكس على أسعار الذهب في مصر.

تراجع الذهب تراجع الذهب اليوم تراجع الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

محمد صلاح

أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور

فضل قراءة سورة الكهف

أيهما أفضل.. قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر والسفيرة نبيلة مكرم وسط الأهالي في قافلة «إيد واحدة» بالطود.. ومؤسسة أبو العينين حاضرة بقوة

مؤسسة أبو العينين حاضرة بقوة.. محافظ الأقصر والسفيرة نبيلة مكرم وسط الأهالي في قافلة إيد واحدة بالطود

مستشفى قنا الجديدة

بطاقة 175سريرا.. محافظ قنا يتفقد اللمسات الأخيرة قبل افتتاح مستشفى قنا الجديدة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

وفاءً لعطائهم.. طب الزقازيق تكرّم العاملين المحالين للمعاش والمتميزين

بالصور

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد