غرق فتاة داخل مصرف زراعي بسمالوط شمال المنيا

لقيت فتاة مصرعها غرقا بالمجرى المائي داخل مصرف زراعي بمركز سمالوط شمال المنيا، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، جثة هامدة لطالبة تدعى "ي. ر"، 14 سنة تقيم بمركز بسمالوط، إثر مصرعها غرقا داخل مصرف زراعي ناحية مقابر الشيخ سيد.

وتم التحفظ على الجثمان بالمشرحة بمعرفة النيابة العامة، والتي قررت ندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان، وكشف التقرير أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة ما لم تفد تحريات المباحث غير ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.