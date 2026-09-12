قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
برلمانية: برلمانية: مشاركة مصر في بريكس تعزز فرصها في صياغة النظام الاقتصادي العالمي
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام بالدوري الإنجليزي
بعد واقعة البلوجر حسناء حسن.. كيف واجه القانون عقوبة السب والضرب في الطريق العام؟
الدوري الإنجليزي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين بورنموث وبرينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يفتتح المركز التكنولوجي الجديد بمركز أبوقرقاص

محافظ المنيا يفتتح المركز التكنولوجي
محافظ المنيا يفتتح المركز التكنولوجي
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، المركز التكنولوجي الجديد بمركز ومدينة أبوقرقاص، لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء المقدم للمواطنين، وذلك بحضور حازم فاروق، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ونواب رئيس المركز.

وتفقد المحافظ أقسام المركز وشبابيك تقديم الخدمات، التي تشمل التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال، والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتسجيل مركبات التوك توك، وخدمات ذوي الهمم، إلى جانب مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية، مشيدًا بما يوفره المركز من إمكانات تساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات في مكان واحد.

ووجّه اللواء كدواني العاملين بالمركز بضرورة التعامل مع المواطنين بصورة لائقة، والعمل على تيسير الإجراءات وإنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن، بما يوفر الوقت والجهد ويخفف مشقة الانتقال، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الخدمات، وأن المسؤولية تقتضي تقديم الخدمة للمواطنين بيسر وسهولة ودون اى معوقات و عدم التضييق او تعطيل الاجراءات.

وناشد المحافظ أهالي أبوقرقاص إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، موجهاً رؤساء الوحدات القروية بتكثيف حملات «طرق الأبواب» داخل القرى والتجمعات السكنية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والرد على استفساراتهم وشرح الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم بطلبات التصالح.

وأوضح اللواء كدواني أن استكمال إجراءات التصالح يسهم في تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار، فضلًا عن تيسير توصيل المرافق بصورة قانونية، مشددًا على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة داخل المراكز التكنولوجية، والعمل على سرعة إنهاء الطلبات وفقًا للقانون.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لتحديث البنية التكنولوجية وميكنة الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، دعمًا لمسار التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويوسع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المركز التكنولوجي الجديد مقام على مساحة 290 مترًا مربعًا، ويتكون من 3 طوابق تضم 17 شباكًا لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، واستيعاب أعداد أكبر من المترددين، ورفع كفاءة الأداء.

المنيا محافظ المنيا المركز التكنولوجي افتتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

تأكيدا لـ صدى البلد.. المعلمين تكرم صالحة أبو الفضل ونادر على الاثنين

قداسة البابا تواضروس

5 مستويات تصنع الزواج المتكامل.. رسالة البابا تواضروس للأزواج

صورة ارشيفية

الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول الحسابات الإلكترونية لـ إسلام صادق أمام لجنة الشكاوى

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد