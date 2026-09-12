تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور تفاصيل تقليل الاغتراب 2026، بالتزامن مع استكمال مراحل تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2026-2027، وبدء إتاحة خدمة التحويل وتقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفقا للقواعد والضوابط التي حددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

تقليل الاغتراب 2026

ويشمل تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2026 الذين تم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق، إلى جانب الطلاب الذين تم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية ولم يتقدموا بطلب تقليل اغتراب خلال الفترة المحددة سابقا، وذلك بشرط استيفاء الضوابط المنظمة للتحويل.

ما المقصود بتقليل الاغتراب 2026؟

تقليل الاغتراب هو خدمة إلكترونية تتيح للطالب، بعد ترشيحه من خلال مكتب التنسيق، التقدم بطلب للتحويل من الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه إلى كلية أو معهد آخر أقرب إلى نطاقه الجغرافي، وذلك في إطار القواعد التي يقرها مكتب التنسيق.

ولا يعني تسجيل طلب تقليل الاغتراب الموافقة على التحويل بصورة تلقائية، حيث تخضع جميع الطلبات للمفاضلة وفقا للقواعد المنظمة، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للقبول، فضلا عن الشروط الخاصة بكل كلية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات المرتبطة باستكمال أعمال تنسيق الثانوية العامة 2026 وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الحكومية.

تقليل الاغتراب 2026

من الطلاب المستحقون للتقديم في تقليل الاغتراب؟

يشمل فتح باب تقليل الاغتراب الفئات التي تنطبق عليها القواعد التي يحددها مكتب التنسيق، ومن أبرزها:

طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2026 الذين تم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق.

الطلاب الذين تم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية ولم يستفيدوا من خدمة تقليل الاغتراب خلال الفترة السابقة.

الطلاب الذين يستوفون شروط التحويل والقواعد المنظمة للانتقال بين الكليات والمعاهد.

رابط تقليل الاغتراب 2026

يمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلب تقليل الاغتراب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، ثم اختيار الخدمة المخصصة لتقليل الاغتراب واتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2026

يمكن للطالب الراغب في تقديم طلب التحويل إتمام الإجراءات إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على خدمة تقليل الاغتراب.

إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

مراجعة بيانات الطالب والكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه.

تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفق الخيارات المتاحة.

التأكد من توافق طلب التحويل مع قواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للقبول.

مراجعة جميع البيانات والرغبات قبل اعتماد الطلب.

الضغط على تسجيل الطلب لإتمام عملية التقديم.

الاحتفاظ ببيانات الطلب لمتابعة نتيجة تقليل الاغتراب عند إعلانها.



تقليل الاغتراب 2026

قواعد تقليل الاغتراب 2026

تخضع طلبات تقليل الاغتراب للقواعد والضوابط التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ولا يتم قبول طلبات التحويل إلا في حدود القواعد المعلنة والطاقة الاستيعابية المتاحة.

ويتعين على الطالب قبل تسجيل طلبه التأكد من استيفاء شروط التحويل إلى الكلية أو المعهد المطلوب، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، فضلا عن مراعاة الحد الأدنى للقبول المعلن للكلية المطلوب التحويل إليها.

كما يجب على الطالب مراجعة الرغبة التي قام بتسجيلها والتأكد من صحة جميع البيانات قبل تأكيد الطلب، مع الاحتفاظ بما يثبت إتمام عملية التسجيل لاستخدامه عند الحاجة إلى متابعة الطلب أو النتيجة.

ويعد تقليل الاغتراب فرصة للطلاب المستوفين للشروط لتقديم طلب التحويل إلى جهة تعليمية أكثر ملاءمة من الناحية الجغرافية، إلا أن قبول الطلب يظل مرتبطا بالقواعد التي يحددها مكتب التنسيق والضوابط الخاصة بالكليات والمعاهد.