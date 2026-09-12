رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا بالاسم ورقم الجلوس

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا عاجلا بشأن إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك عقب انتهاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من أعمال ترشيح الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة ترشيحهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

كما تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الذين تم ترشيحهم، و لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب مسبقا، وذلك لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وفي إطار إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال إجراءات التنسيق، تقرر أيضًا إعادة فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الذين استنفدوا رغباتهم، وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال مراحل التنسيق السابقة، وذلك لتسجيل أو إعادة تسجيل رغباتهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وسيتم فتح باب تقليل الاغتراب لهم في ذات الفترة فور ترشيحهم من مكتب التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب المستفيدين من الخدمات المتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني سرعة الدخول وإتمام الإجراءات خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والحدود الدنيا المعلنة، ومراجعة الرغبات والتأكد من صحتها قبل تأكيد التسجيل.

وتؤكد الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني هو المصدر الرسمي المعتمد للاستعلام عن نتائج التنسيق وتسجيل وإعادة تسجيل الرغبات وطلبات تقليل الاغتراب.



