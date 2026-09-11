استئصال ورم نادر من وجه طفل بجامعة أسيوط.. والحفاظ على العصب السابع دون تشوهات

تمكن فريق طبي متخصص بوحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط من تحقيق إنجاز طبي فريد، بعد نجاحه في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفى عدوانى خبيث نادر جدا "Desmoid tumour" من صدغ طفل بعمر 12 عامًا مع الحفاظ على العصب السابع وتجنب حدوث أي تشوهات بوجه المريض.

جاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور سمير عمار، رئيس قسم الجراحة العامة، و الدكتور محمد حسن عثمان، رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين.

وشهدت العملية استئصال الورم بالكامل مع تحقيق حدود أمان جراحية كافية لضمان عدم عودته، إلى جانب النجاح في الحفاظ على العصب السابع بالجهة المصابة، وهو ما أسهم في حماية حركة عضلات الوجه واستعادة الشكل الطبيعي دون أي تشوهات ظاهرة.

تشكل فريق طبي ضم كل من الدكتور محمد صفوت شاهين، أستاذ جراحة الوجه والفكين، والدكتور حسن محمد حربي، مدرس جراحة الوجه والفكين، والطبيب محمد جمال، والطبيب محمد رمضان، والطبيب محمد بكر، مدرسين مساعدين بالقسم، والطبيب كرمي هاني، الطبيبة حبيبة عبد الراضي، طبيبان مقيمان بالقسم، بمشاركة فريق طبي متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، وضم كل من الدكتور حسام جمال، مدرس بالقسم، والطبيب أحمد عبد النعيم، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب محمود العدوي، والطبيبة شيماء جمال، طبيبان مقيمان بالقسم، يعاونهما من هيئة التمريض صابرين صلاح، و علاء محمود.

وأعلن الدكتور محمد حسن عثمان، أستاذ ورئيس قسم وحدة الوجه والفكين، أن الطفل استعاد وعيه بالكامل عقب العملية مباشرة، وأن حالته الصحية مستقرة ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة.

يعكس هذا النجاح المستوى المتقدم والكفاءة العالية التي تتمتع بها مستشفيات جامعة أسيوط في التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة.