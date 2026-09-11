انقطاع مياه الشرب عن الوليدية وقرى بحري أسيوط بسبب تسريب مفاجئ بخط رئيسي 500 مم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن انقطاع وضعف ضغوط مياه الشرب بمنطقة الوليدية وقرى بحري التابعة لمركز أسيوط، نتيجة حدوث تسريب مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 500 مم، بمنطقة الشخوة بمرشحات الوليدية.

وأوضحت الشركة أنه تم فصل المحطة مؤقتًا اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، وحتى الساعة الرابعة صباحًا، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة، ما أدى إلى تأثر ضغوط ومياه الشرب بالمناطق المذكورة.

وأكدت الشركة الدفع بفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفوري مع التسريب، والعمل على تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط والمحطة، تمهيدًا لعودة خدمة مياه الشرب تدريجيًا عقب الانتهاء من الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تشغيل الآبار الارتوازية، بالإضافة إلى الدفع بسيارات المياه النقية، لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة تأثر الخدمة.

وأكدت شركة مياه أسيوط متابعتها المستمرة للموقف، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، مطالبة المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن 125 على مدار اليوم للاستفسار أو الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمياه الشرب.