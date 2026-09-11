القبض على لصوص حاولوا سرقة بالوعة صرف صحي في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة بالوعات الصرف الصحى من أحد العقارات ببورسعيد وتعديهما على سكان العقار بالسب وإلقاء الحجارة عليهم لقيامهم بتصويرهما ولاذا بالفرار.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة الزهور) وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 6 / الجارى على النحو المشار إليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.