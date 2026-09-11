«ما حدش يبيع».. شعبة الذهب توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ ترجع إلى أسباب جيوسياسية، وما يحدث في الخارج، والقرارات التي تصدر من أمريكا بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين الناس»، تقديم الإعلامية إلهام صلاح، أن حالة عدم الاستقرار بخصوص الأوضاع العالمية يكون لها تأثير على سعر الذهب العالمي، وبالتأكيد يكون لها تأثير على أسعار الذهب المحلي.

ونصح أي مواطن يمتلك ذهبًا بعدم البيع خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الذهب يكون على المدى الطويل، وأن الادخار بالذهب يكون طويل الأجل.

وأشار إلى أن أي شخص يريد تحقيق مكسب من الذهب؛ سيكون ذلك بعد عام أو عام ونصف العام، لافتا إلى أن الاستثمار في الذهب خلال العام الحالي 2026 آمن، وسيظل الذهب هو الملاذ الآمن.