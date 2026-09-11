رد فعل غير متوقع من ياسمين عز بعد نشر أسماء 189 طالبًا بسبب المصروفات.. ماذا فعلت؟

انفعلت الإعلامية ياسمين عز، على واقعة نشر أسماء 189 طالبًا بمدرسة أوسيم الرسمية الحكومية، بدعوى عدم سدادهم المصروفات الدراسية، وما تردد عن تحويلهم إلى مدرسة عربي.

وتساءلت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج كلام الناس، عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، عن مدى ملاءمة نشر أسماء الطلاب أمام زملائهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معتبرة أن ذلك يمثل نوعًا من التشهير بالطلاب بسبب عدم سداد المصروفات.

وقالت ياسمين عز: «مدرسة أوسيم الرسمية الحكومية نزلت أسماء 189 طالب مادفعوش المصاريف وحولتهم لمدرسة عربي.. يعني إيه أفضح الطلاب وسط زمايلهم عالفيسبوك؟».

وأضافت : «فين الوزارة؟»، في إشارة إلى ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم للتحقق من الواقعة، ومعرفة ملابسات نشر أسماء الطلاب والإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم.