دون تغيير.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

وتعرض سعر الذهب مساء اليوم للتراجع مرة أخري ليفقد مقدار 25 جنيها من قيمته.

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6285 جنيهاً.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و6280 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعرأوقية 4367 دولار للشراء و 4367 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.